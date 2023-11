O zachowaniu Rosjanina mówi cały świat. Trudno w to uwierzyć. "Przerażające"

Niepokojące obrazki z kortu. Rosjaninowi puściły nerwy i stało się to

"Rublow stracił rozum. Bądźmy szczerzy, to było przerażające. Uderzając rakietą o kolano tak jak on, można zrobić sobie poważną kontuzję. Miał szczęście, że skończyło się tylko na małym krwawieniu. Dobrą wiadomością jest to, że nie doznał żadnego urazu, ale coś musi się zmienić. Jest tak zdesperowany, by wygrywać, że nie potrafi przyjąć porażki" - twierdził Greg Rusedski.