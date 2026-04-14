Porsche Taycan GTS Sport Turismo oraz Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo - te dwa modele jednej z najbardziej prestiżowych marek samochodowych na świecie w Stuttgarcie wygrywała Iga Świątek. Co ciekawe, drugi z nich podarowała swojemu tacie. - Niech zaszaleje, może już nie mieć takiej okazji - tłumaczyła przed laty.

Za moment Raszynianka rozpocznie walkę o trzeci samochód, nagrodę pieniężną i cenne punkty do rankingu. Jej pierwszą przeciwniczką w Stuttgarcie będzie Niemka Laura Siegemund, triumfatorka tej imprezy z 2017 roku. - Nie mam nic do stracenia i mam nadzieję, że uda mi się dać show - zapowiada tenisistka z kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Polka była najlepsza w stolicy Badenii-Wirtembergii kolejno w 2022 i 2023 roku. Cztery lata temu - podczas debiutu - dotarła do finału, w którym jej rywalką była Aryna Sabalenka. "Królowa mączki" na swojej ukochanej nawierzchni nie dała Białorusince żadnych szans. Bezproblemowo wygrała 6:2, 6:2.

Dla zawodniczki z Mińska był to drugi mecz o tytuł w Stuttgarcie. Rok wcześniej przegrała z Australijką Ashleigh Barty 6:3, 0:6, 3:6. Jak się okazało, dla Sabalenki był to ostatni finał tych zawodów zakończony w trzech setach.

W 2023 roku Świątek znów dała jej lekcję gry na ziemnym korcie. Obecna liderka światowych list w dwóch partiach zdołała ugrać łącznie siedem gemów (3:6, 4:6). W następnej edycji puchar powędrował w ręce Jeleny Rybakiny. Kazaszka rozbiła Martę Kostiuk 6:2, 6:2.

W zeszłym roku Sabalenka znów stanęła przed szansą na to, aby wyjechać ze Stuttgartu upragnionym pojazdem marki Porsche. Teoretycznie zadanie wydawało się prostsze, ponieważ o tytuł mierzyła się z Jeleną Ostapenko. Ku zaskoczeniu wielu kibiców i ekspertów to Łotyszka - będąca w świetnej formie - pokonała Białorusinkę 6:4, 6:1.

Tym sposobem pierwsza rakieta świata przegrała swój czwarty finał WTA 500 Stuttgart. 27-latka niejednokrotnie podkreślała skalę marzenia o zostaniu mistrzynią niemieckich zawodów. Nic dziwnego, skoro w pięciu ostatnich latach cztery razy grała o tytuł. - Proszę, błagam cię, proszę. Proszę, potrzebuję tego samochodu! - krzyczała żartobliwie jeszcze przed finałem z tamtego roku. - Cieszę się, że stać mnie na ten samochód... Po tym finale zamierzam zamówić sobie taki, bo to dla mnie jedyne wyjście - dodawała bezradna, już po porażce z Ostapenko.

- Mam pytanie do sponsorów turnieju i organizatorów. Czy możemy się umówić, że jeśli dojdę znowu finału i mi się nie uda, to dostanę dodatkowy samochód? Dochodzę tak daleko i zostaje z niczym - to już słowa po pojedynku z Igą Świątek w 2023 roku.

Marzenie Aryny Sabalenki nadal pozostaje niespełnione. I to się nie zmieni - przynajmniej w tym roku, ponieważ Białorusinka nie bierze udziału w tej edycji turnieju. "Niestety, po turnieju w Miami doznałam kontuzji i mimo że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby zdążyć wyzdrowieć, nie jestem gotowa do rywalizacji. Bardzo mi przykro, że nie mogę wziąć udziału w tym wspaniałym turnieju" - przekazała czterokrotna wicemistrzyni Porsche Tennis Grand Prix kilka dni temu w mediach społecznościowych.

Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w drugiej rundzie WTA 500 w Stuttgarcie

Iga Świątek trafiła na Laurę Siegemund w drugiej rundzie WTA 500 w Stuttgarcie

