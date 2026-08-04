O której gra Maja Chwalińska? Gdzie oglądać mecz z Talią Gibson? [TRANSMISJA]

Mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 4 sierpnia jako drugi od godz. 18:30, czyli najprawdopodobniej nie przed 20:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Talia Gibson. Forma i osiągnięcia obu tenisistek

Maja Chwalińska wraca do gry po odpadnięciu z Wimbledonu, do którego mocno przyczyniła się kontuzja kostki odniesiona w trakcie spotkania z Mananchayą Sawangkaew. Od tamtego pojedynku, czyli od 29 czerwca, polska finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa nie wzięła udziału w żadnym turnieju. Teraz jest już jednak gotowa do tego, aby wystąpić podczas rywalizacji w Toronto.

Chwalińska dzięki 21. pozycji w rankingu WTA zaczyna start w kanadyjskim turnieju od II rundy. Jej pierwszą rywalką będzie Talia Gibson (WTA 72). Australijka w I rundzie prowadziła w meczu z Elistabettą Cocciaretto już 6:2, 3:2, ale Włoszka przy takim wyniku skreczowała, co oznaczało szybki koniec rywalizacji.

Gibson nie ma na koncie żadnego triumfu w turnieju WTA, a na turniejach wielkoszlemowych najdalej zaszła do II rundy i to tylko podczas Australian Open 2025 i 2026. Australijka przeżywa jednak najlepsze momenty w karierze. Jeszcze w maju była notowana na 55. miejscu w rankingu WTA, czyli najwyżej w historii i choć aktualnie plasuje się nieco niżej, to i tak jest to dla niej wysoka lokata.

Obie tenisistki spotkają się po raz pierwszy. Forma Chwalińskiej jest wielką niewiadomą, jednak patrząc na pozycję w rankingu oraz dotychczasowe dokonania, faworytką jest Polka. Jednak czy uda jej się potwierdzić te przewidywania na korcie?

Maja Chwalińska - Talia Gibson. WTA Toronto. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 4 sierpnia jako drugi od godz. 18:30, po spotkaniu Camili Osorio z Jekateriną Aleksandrową, czyli najprawdopodobniej nie przed 20:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Talia Gibson ADRIAN DENNIS / AFP AFP





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