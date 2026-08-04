O której gra Maja Chwalińska? Gdzie oglądać mecz z Talią Gibson? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Maja Chwalińska zagra dzisiaj z Talią Gibson w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Dla Polki będzie to pierwszy występ od Wimbledonu, w trakcie którego doznała kontuzji. Spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj 4 sierpnia. O której godzinie gra Maja Chwalińska? Gdzie obejrzeć w TV mecz Chwalińska - Gibson? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Maja Chwalińska w białym stroju odbija piłkę rakietą podczas meczu WTA 1000 w Toronto na korcie tenisowym.
Maja Chwalińska wraca do gry po kontuzji podczas turnieju WTA 1000 w TorontoKENTARO TOMINAGAAFP

Mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 4 sierpnia jako drugi od godz. 18:30, czyli najprawdopodobniej nie przed 20:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Talia Gibson. Forma i osiągnięcia obu tenisistek

Maja Chwalińska wraca do gry po odpadnięciu z Wimbledonu, do którego mocno przyczyniła się kontuzja kostki odniesiona w trakcie spotkania z Mananchayą Sawangkaew. Od tamtego pojedynku, czyli od 29 czerwca, polska finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa nie wzięła udziału w żadnym turnieju. Teraz jest już jednak gotowa do tego, aby wystąpić podczas rywalizacji w Toronto.

Chwalińska dzięki 21. pozycji w rankingu WTA zaczyna start w kanadyjskim turnieju od II rundy. Jej pierwszą rywalką będzie Talia Gibson (WTA 72). Australijka w I rundzie prowadziła w meczu z Elistabettą Cocciaretto już 6:2, 3:2, ale Włoszka przy takim wyniku skreczowała, co oznaczało szybki koniec rywalizacji.

Gibson nie ma na koncie żadnego triumfu w turnieju WTA, a na turniejach wielkoszlemowych najdalej zaszła do II rundy i to tylko podczas Australian Open 2025 i 2026. Australijka przeżywa jednak najlepsze momenty w karierze. Jeszcze w maju była notowana na 55. miejscu w rankingu WTA, czyli najwyżej w historii i choć aktualnie plasuje się nieco niżej, to i tak jest to dla niej wysoka lokata.

Obie tenisistki spotkają się po raz pierwszy. Forma Chwalińskiej jest wielką niewiadomą, jednak patrząc na pozycję w rankingu oraz dotychczasowe dokonania, faworytką jest Polka. Jednak czy uda jej się potwierdzić te przewidywania na korcie?

Maja Chwalińska - Talia Gibson. WTA Toronto. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Maja Chwalińska - Talia Gibson w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 4 sierpnia jako drugi od godz. 18:30, po spotkaniu Camili Osorio z Jekateriną Aleksandrową, czyli najprawdopodobniej nie przed 20:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Zobacz również:

Linda Klimovicova. Niedawno noszono ją na rękach, teraz jest hejtowana.
Tenis

Menedżer Chwalińskiej oburzony. Nosili ją na rękach, teraz hejtują

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja Chwalińska JULIEN DE ROSAAFP
Talia Gibson
Talia GibsonADRIAN DENNIS / AFPAFP


Cameron Norrie - Bernard Tomic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja