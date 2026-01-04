Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której gra Iga Świątek? Mecz Polska - Niemcy w United Cup [NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek i Hubert już w poniedziałek zagrają w United Cup w ramach spotkania Polska - Niemcy. Po drugiej stronie siatki w barwach reprezentacji Niemiec zobaczymy Evę Lys i Alexandra Zvereva. Rywalizacja odbędzie się w Sydney. O której gra Iga Świątek? O której godzinie mecz Polska - Niemcy w United Cup? Transmisja na żywo, stream. Tenis. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tenisistka ubrana w białą koszulkę, czerwoną spódnicę i białą czapkę odbija piłkę rakietą podczas meczu na niebieskim korcie, w tle widownia wypełniona kibicami, widoczne także reklamy sponsorów.
Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski zagra w United Cup 2026Foto OlimpikAFP

Mecz Polska - Niemcy w United Cup będzie rozgrywany w poniedziałek 5 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zmierzą się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Po nich na kort wyjdą Iga Świątek i Eva Lys, natomiast na koniec odbędzie się mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Polska - Niemcy w United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają grę o stawkę w 2026 roku. Nasza najlepsza tenisistka wraca do gry po przerwie międzysezonowej, natomiast Hurkacz po znacznie dłuższej przerwie (od połowy czerwca - red.) spowodowanej kontuzją. Oboje wystąpią w Sydney w meczu Polska - Niemcy w ramach United Cup. W odwodzie pozostają również pozostali nasi reprezentanci: Jan Zieliński, a także Katarzyna Piter, Katarzyna Kawa oraz Daniel Michalski.

To czwarta edycja tego turnieju. W dotychczasowych trzech Polska dwukrotnie grała w finałach, ale oba przegrywała. W zeszłym roku uległa 0:2 Stanom Zjednoczonym, a dwa lata temu... właśnie Niemcom, kiedy przegrała 1:2. Dla Biało-Czerwonych będzie to zatem okazja do wielkiego rewanżu. Poza tym nasz zespół zmierzy się w fazie grupowej jeszcze z Holandią, a spotkanie obędzie się już w środę 7 stycznia.

Mecz Polska - Niemcy w United Cup będzie rozgrywany w poniedziałek 5 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zmierzą się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Po nich na kort wyjdą Iga Świątek i Eva Lys, natomiast na koniec odbędzie się mecz miksta. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Tenis. Iga Świątek podczas meczu United Cup
Tenis. Iga Świątek podczas meczu United CupDAVID GRAY / AFPAFP
Dwie osoby siedzące na ławce, owinięte białym kocem, jedna ubrana w różową bluzę i czapkę, obok pomarańczowa torba sportowa z inicjałami TH.
Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United CupMatthew StockmanAFP

