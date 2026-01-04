O której gra Iga Świątek? Mecz Polska - Niemcy w United Cup [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Niemcy w United Cup będzie rozgrywany w poniedziałek 5 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zmierzą się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Po nich na kort wyjdą Iga Świątek i Eva Lys, natomiast na koniec odbędzie się mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

Polska - Niemcy w United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają grę o stawkę w 2026 roku. Nasza najlepsza tenisistka wraca do gry po przerwie międzysezonowej, natomiast Hurkacz po znacznie dłuższej przerwie (od połowy czerwca - red.) spowodowanej kontuzją. Oboje wystąpią w Sydney w meczu Polska - Niemcy w ramach United Cup. W odwodzie pozostają również pozostali nasi reprezentanci: Jan Zieliński, a także Katarzyna Piter, Katarzyna Kawa oraz Daniel Michalski.

To czwarta edycja tego turnieju. W dotychczasowych trzech Polska dwukrotnie grała w finałach, ale oba przegrywała. W zeszłym roku uległa 0:2 Stanom Zjednoczonym, a dwa lata temu... właśnie Niemcom, kiedy przegrała 1:2. Dla Biało-Czerwonych będzie to zatem okazja do wielkiego rewanżu. Poza tym nasz zespół zmierzy się w fazie grupowej jeszcze z Holandią, a spotkanie obędzie się już w środę 7 stycznia.

Mecz Polska - Niemcy w United Cup będzie rozgrywany w poniedziałek 5 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zmierzą się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Po nich na kort wyjdą Iga Świątek i Eva Lys, natomiast na koniec odbędzie się mecz miksta. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Tenis. Iga Świątek podczas meczu United Cup DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United Cup Matthew Stockman AFP