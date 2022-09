O której gra Hurkacz w ćwierćfinale ATP w Metz? Gdzie oglądać? (transmisja)

Hubert Hurkacz (10. ATP) powalczy dzisiaj o awans do półfinału turnieju ATP w Metz. Rozstawiony z "2" Polak zagra z Arthurem Rinderknechem, który zajmuje 60. miejsce w rankingu ATP. Hurkacz już raz grał z tym rywalem w 2022 roku i pokonał go pod koniec marca 7:6, 6:2 w ramach drugiej rundy zmagań w Miami. Przypomnijmy, że Hubert Hurkacz wygrał turniej w Metz w ubiegłym sezonie.

Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech. O której godzinie w piątek ćwierćfinał ATP w Metz?

Hubert Hurkacz zagra z Arthurem Rinderknechem w piątek 23 września w ramach ćwierćfinału ATP w Metz. Mecz Hurkacz - Rinderknech rozpocznie się dzisiaj najwcześniej o godzinie 15.30. Będzie to drugie w kolejności tego dnia spotkania na obiekcie centralnym im. Patrice'a Domingueza. Wcześniej odbędzie się spotkanie Lorenzo Sonego - Sebastian Korda. Z triumfatorem tego meczu zagra w półfinale Hurkacz, jeśli pokona Rinderknecha.

W pierwszej rundzie ATP w Metz Hurkacz miał "wolny los". Rywalizację we Francji Polak rozpoczął do starcia drugiej rundy. W niej Hubert Hurkacz rozprawił się ze zwycięzcą US Open z 2020 roku - Austriakiem Dominikiem Thiemem 6:3, 6:4. Arthur Rinderknech w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Jaume Munara 2:6. 6:2, 7:5. W czwartek Rinderknech wyeliminował turniejową "5" - Gruzina Nikoloza Basilaszwiliego (36. ATP), triumfując 7:6, 6:3.

27-letni Rinderknech jeszcze nie ma na swoim koncie tytułu wywalczonego w ATP zarówno w singlu, jak i deblu. Największym osiągnięciem Rinderknecha jest dotarcie do finału turnieju rangi ATP 250 w Adelajdzie w styczniu tego roku. Wówczas lepszy okazał się od niego Thanasi Kokkinakis. Hubert Hurkacz wygrał z kolei pięć turniejów w singlu oraz czterokrotnie triumfował także w deblu. Metz to szczęśliwe miejsce dla Polaka - w zeszłym roku wygrał tam zarówno turniej w singlu, jak i w deblu wespół z Janem Zielińskim.

Mecz Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech - relacja "na żywo" w Interii

Hurkacz - Rinderknech. Gdzie oglądać ćwierćfinał ATP w Metz w tv i online live stream? (transmisja)

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech w tv na kanale Polsat Sport Extra. Mecz Hurkacza można oglądać dzisiaj także online live stream na Polsat Box Go. Spotkanie Hurkacz - Rinderknech można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik meczu Hurkacz - Rinderknech na sport.interia.pl.

