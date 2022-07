O Emmie Raducanu znów jest głośno. Przyćmiła sukces swojej rodaczki

Tenis

Heather Watson w piątek zapewniła sobie awans do czwartej rundy Wimbledonu, pokonując Kaję Juvan 7:6 (8-6), 6:2. Dla Brytyjczyków jej sukces to miła niespodzianka, w przeciwieństwie do rozczarowania, jakim było pożegnanie z imprezą już w drugiej rundzie rozstawionej z "dziesiątką" ich faworytki, Emmy Raducanu. Kibice wykorzystali ten fakt, by wbić 19-latce kilka kolejnych szpilek. Media zaś rozpisują się o wartej ponad 240 tysięcy złotych biżuterii, jaką podczas turnieju nosiła młoda zawodniczka.

Zdjęcie Emma Raducanu / PAP/EPA/NEIL HALL / PAP