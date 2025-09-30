Numer jeden rankingu rezygnuje z kolejnego startu. To już oficjalne, jest komunikat

Carlos Alcaraz notuje imponujące występy w sezonie 2025. Odkąd odpadł szybko z turnieju ATP Masters 1000 w Miami, rozpoczęła się niesamowita seria Hiszpana. Dotarł do dziewięciu finałów z rzędu. Kilka tygodni temu wygrał wielkoszlemowy US Open, po którym wrócił na pozycję lidera rankingu po długiej przerwie. Dziś 22-latek zagwarantował sobie ósmy tytuł w tym roku, pokonując Taylora Fritza 6:4, 6:4 w finale ATP 500 w Tokio.

Niewiele jednak brakowało, a występ Alcaraza w Japonii zakończyłby się już w trakcie pierwszego spotkania z Sebastianem Baezem. W piątym gemie premierowego seta Carlos padł na kort, na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Potrzebna była interwencja fizjo, sędzia zarządził przerwę medyczną dla sześciokrotnego triumfatora imprez wielkoszlemowych. Bardzo mocno otejpowano staw skokowy tenisisty z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpan był wyraźnie nastawiony, by kontynuować rywalizację. Pokazał w stronę swojego teamu, że wszystko jest w porządku.

I rzeczywiście - po powrocie do gry można było odnieść wrażenie, że sytuacja została opanowana. Alcaraz wygrał mecz 6:4, 6:2 i zameldował się w kolejnej rundzie. Po spotkaniu zastanawiano się jednak, czy Carlos wyjdzie na kolejny pojedynek. Pojawił się nie tylko na tym, ale także podczas trzech następnych. Wielka w tym zasługa jego fizjo, który ciągle pracował w przerwach między pojedynkami nad stawem skokowym. Dziś Hiszpan zgarnął swój kolejny skalp w tym sezonie, dzięki czemu ma już ponad 11 000 pkt w rankingu ATP Race.

ATP Szanghaj: Carlos Alcaraz wycofał się z turnieju

Kolejnym startem Alcaraza miał być turniej rangi "1000" w Szanghaju. Wczoraj została rozlosowana drabinka. Carlos, z racji swojej pozycji w męskim zestawieniu, został rozstawiony z "1". W pierwszej rundzie otrzymał wolny los, w drugiej miał trafić na zwycięzcę spotkania Learner Tien - Miomir Kecmanović. Wiemy już jednak, że do takiej rywalizacji nie dojdzie. A to dlatego, że kilka godzin po zdobyciu tytułu w Tokio, lider rankingu ATP poinformował w swoich mediach społecznościowych o wycofaniu się ze zmagań w Szanghaju.

"Z wielkim rozczarowaniem muszę poinformować, że w tym roku nie będę mógł wziąć udziału w turnieju Rolex Shanghai Masters. Niestety, zmagam się z kilkoma dolegliwościami fizycznymi i po konsultacji z zespołem podjęliśmy decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie odpoczynek i regeneracja. Nie mogłem się doczekać ponownej gry przed wspaniałą publicznością w Szanghaju. Mam nadzieję, że wrócę i zobaczę moich chińskich fanów za rok" - przekazał Carlos Alcaraz za pośrednictwem swojej relacji na Instagramie.

Tym samym Hiszpana zobaczymy dopiero prawdopodobnie podczas specjalnego eventu "Six Kings Slam", rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej. Zaplanowano go w dniach 15-18 października. Oprócz aktualnego lidera rankingu ATP, wezmą w nim udział: Jannik Sinner, Novak Djoković, Alexander Zverev, Taylor Fritz i Stefanos Tsitsipas. Później tenisista z Półwyspu Iberyjskiego skupi się na halowych rozgrywkach w Europie.

