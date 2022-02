Numer jeden na świecie miał mały problem, ale zameldował się w ćwierćfinale

Dla Serba impreza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest dopiero pierwszym występem w tym roku. W styczniu zameldował się oczywiście w Australii, by wystąpić w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne, ale przez brak szczepienia przeciwko COVID-19 ostatecznie nie zagrał.

W Dubaju, w pierwszej rundzie pokonał grającego z "dziką kartką Włocha Lorenza Musettiego 6:3, 6:3.

W środę jego rywalem był Chaczanow. To był szósty mecz między obu tenisistami i, jak się okazało, piąta wygrana Djokovicia.

O wyniku pierwszego seta zadecydowało jedno przełamanie. Serb w czwartym gemie odebrał serwis rywalowi i dowiózł prowadzenie do końca partii.

Tenis. Novak Djoković miał problem w drugim secie

W drugim secie "Nole" znów przełamał Rosjanina, było to w trzecim gemie. Po chwili Chaczanow mógł jednak odrobić straty, ale w kolejnym gemie nie wykorzystał trzech break pointów. Zawodnik z Moskwy powetował sobie to w ósmym gemie, kiedy już za pierwszą okazją doprowadził do remisu 4:4.

Podrażniony Djoković w dziewiątym gemie mógł znowu wrócić na prowadzenie z przełamaniem. Miał dwa break pointy z rzędu, jednak nie zdołał z nich skorzystać i potem w walce na przewagi lepszy był 25-letni Rosjanin.

O wszystkim decydował więc tie-break. W nim lepszy okazał się się 34-letni Serb, zwyciężając 7-2.

W czwartkowym ćwierćfinale rywalem Djokovicia będzie Jiři Vesely. Czech pokonał Hiszpana Roberta Bautistę Auguta 6:4, 6:2.

Tenis. Hubert Hurkacz - Jannik Sinner: gdzie oglądać?

Wcześniej do tej fazy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Słowaka Aleksa Molčana 6:3, 6:2. Wrocławianin w ćwierćfinale zagra z Włochem Jannikiem Sinnerem. Ich mecz około 14.00 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport.

Wyniki meczów 1/8 finału gry pojedynczej:

Novak Djoković (Serbia, 1.) - Karen Chaczanow (Rosja) 6:3, 7:6 (7-2)

Hubert Hurkacz (Polska, 5.) - Alex Molčan (Słowacja) 6:3, 6:2

Jannik Sinner (Włochy, 4.) - Andy Murray (W. Brytania) 7:5, 6:2

Andriej Rublow (Rosja, 2.) - Kwon Soon-woo (Korea Płd) 4:6, 6:0, 6:3

Ricardas Berankis (Litwa) - Alexei Popyrin (Australia) 6:4, 7:6 (9-7)

Mackenzie McDonald (USA) - Filip Krajinović (Serbia) 6:4, 7:6 (9-7)

Jiři Vesely (Czechy) - Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 8.) 6:4, 6:2