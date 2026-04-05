Nowy trener Świątek podsumowany. Kilka szczerych słów. Oto werdykt

Po zakończeniu współpracy z Wimem Fissette'm całe tenisowe środowisko czekało, kto zostanie nowym trenerem Igi Świątek. Ostatecznie padło na Francisco Roiga. Hiszpan przez wiele lat był członkiem sztabu Rafaela Nadala, jednego z najlepszych tenisistów w historii.

"Roig zwracał Nadalowi uwagę na detale, które jego zdaniem powinien poprawić. W środowisku tenisowym przyjęło się mówić, że bez Roiga w zespole prawdopodobnie Rafa w drugim etapie swojej kariery nie stałbym się zawodnikiem zdecydowanie bardziej ofensywnym, niż na jej początku" - analizował ostatnio Rafał Sierhej z Interii Sport.

Od razu po ogłoszeniu nazwiska nowego szkoleniowca tenisowi eksperci ruszyli do komentarzy. Jednego z nich w podcascie "Trzeci Serwis" Lecha Sidora udzielił Karol Stopa. Doświadczony znawca i komentator uważa, że z teoretycznego punktu widzenia Roig powinien być dobrym wyborem dla Raszynianki.

- W przypadku Roiga - w moim rozumieniu - mówimy o kimś, kto z bardzo dużym prawdopodobieństwem do gry Igi Świątek będzie pasował - powiedział. - Dlaczego? No bo Iga to jest kopia Rafy Nadala. Jeżeli ten facet spędził 17 lat, patrząc na Nadala, to kto może to zrobić? Jeżeli problemy Igi Świątek sprowadzają się do techniki uderzeń. Ja mam co do tego sporo wątpliwości, ale nie będę teraz tego wyciągał. Poczekajmy, jak to będzie wyglądało - dodał.

Następnie ekspert rozwodził się nad technicznymi aspektami gry czwartej obecnie rakiety świata. - Technika gry Igi jest nie tylko podobna do Rafy, ale jest również techniką bardzo trudną (...) Za sukcesem tenisisty nie stoi trener. Za sukcesem tenisisty stoi sam tenisista - tłumaczył Stopa, zwracając uwagę na to, w jaki sposób dany zawodnik potrafi zaadaptować się do pomysłu swojego szkoleniowca.

- U Roiga na pewno nie będzie też wielkiego ciśnienia. Nie będzie go budował, bo nic nikomu nie musi udowadniać. Wygrał wszystko z Nadalem, więc nie musi na siłę dopisywać kolejnych sukcesów do CV. Wie, że to przyjdzie samo - to już słowa Lecha Sidora, który komentował zatrudnienia Hiszpana w rozmowie z Interią Sport.

