Nowy ranking WTA - Maja Chwalińska najwyżej w karierze

Turniej BNP Paribas Poland Open w Warszawie nie był najbardziej udany dla naszych reprezentantek. Iga Świątek odpadła bowiem w ćwierćfinale, po porażce z późniejszą zwyciężczynią całych zawodów Caroline Garcią, na drugiej rundzie udział zakończyła Maja Chwalińska, a w pierwszej odpadła Weronika Falkowska. Obie przegrały z Petrą Martić.

Ranking WTA. Świątek powiększa przewagę, rekordowe miejsce Chwalińskiej

Mimo to, Świątek jeszcze o 60 punktów powiększyła swoją ogromną przewagę w rankingu. Podium uzupełniają Anett Kontaveit i Maria Sakkari, które tracą jednak przeszło 4 tysiące punktów do Polki. Co ciekawe, Garcia dzięki zwycięstwu na warszawskich kortach zaliczyła awans aż o 13 pozycji, wskakując na 32. miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek.

Reklama

Na najwyższym miejscu w karierze znajduje się Maja Chwalińska. 20-latka awansowała o dwie pozycje i w tym momencie zajmuje 160. miejsce. Inna z uczestniczek warszawskiego turnieju, Falkowska, awansowała z kolei o dziewięć miejsc i jest 337.

Magda Linette nie wystąpiła w Warszawie, bo w tym czasie rywalizowała w turnieju w Pradze, gdzie dotarła do III rundy. Ten występ także zapewnił jej awans w rankingu, na 66. miejsce.

Top 10 rankingu WTA i miejsca Polek:

1. Iga Świątek

2. Anett Kontaveit

3. Maria Sakkari

4. Paula Badosa

5. Ons Jabeur

6. Aryna Sabalenka

7. Jessica Pegula

8. Garbine Muguruza

9. Danielle Collins

10. Emma Raducanu



(...)



66. Magda Linette

82. Magdalena Fręch

145. Katarzyna Kawa

160. Maja Chwalińska

337. Weronika Falkowska

368. Urszula Radwańska

491. Martyna Kubka

701. Katarzyna Piter

779. Ania Hertel