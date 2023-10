18 drużyn narodowych zostanie podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Do ćwierćfinałów awansuje sześciu zwycięzców grup oraz dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc. W dalszej kolejności zostaną rozegrane rzecz jasna półfinały i finał.

Od kilku dni wiadomo było, że w barwach Polski wystąpi Hubert Hurkacz . W sobotę potwierdzono, że kolejnymi zarejestrowanymi zawodnikami "Biało-Czerwonych" zostali Iga Świątek, Jan Zieliński i Katarzyna Piter . Zapisy na turniej trwają do 17 października, czyli do wtorku. Wtedy też poznamy 16 z 18 reprezentacji - dwie ostatnie będą wyłonione dopiero 20 listopada. Na trzy dni później zaplanowano losowanie grup.

United Cup 2023: Potwierdzony udział Igi Świątek

Tenisiści mogą w imprezie zdobyć do 500 punktów rankingowych, więc w pewnym sensie można go traktować jako taki rangi ATP/WTA 500. W poprzedniej edycji Polska dotarła do półfinału, gdzie przegrała ze wspomnianymi graczami z USA 0:5. Wcześniej okazywała się lepsza od Szwajcarii, Kazachstanu i Włochów. Oprócz Świątek i Hurkacza udział brali Magda Linette, Alicja Rosolska, Kacper Żuk, Weronika Falkowska, Daniel Michalski i Łukasz Kubot. Kapitanami byli Agnieszka Radwańska i Dawid Celt, motywując swoich podopiecznych z odległości kilku metrów od końca kortu.