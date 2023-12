Nowe wieści ws. zawieszonego za doping Polaka. Są powody do radości, ogłasza to wprost

Pod koniec listopada ubiegłego roku świat Kamila Majchrzaka załamał się na długi czas. Wszystko ze względu na fakt, że w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje. Polak przyznał się do ich zastosowania, ale jednocześnie podkreślił, że zrobił to nieświadomie. Komisja wzięła to pod uwagę i ostatecznie otrzymał karę w postaci zawieszenia na 13 miesięcy. Teraz tenisista zabrał głos w swoich mediach społecznościowych i potwierdził, że szykuje się do powrotu do rywalizacji.