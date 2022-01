Novak Djoković w zeszłą środę przyleciał do Australii, by wziąć udział w turnieju Australian Open. Serb został jednak zatrzymany na lotnisku w Melbourne.

Unieważniona wiza Djokovicia. Jaka będzie ostateczna decyzja?

Władze Australii postanowiły o unieważnieniu jego wizy. Serb starał się o wjazd na teren kraju na podstawie zaświadczenia o przebytym niedawno zakażeniu koronawirusem. Wersja, którą przedstawił, została podważona .





Djoković twierdzi, że 16 grudnia miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale zwrócono uwagę, że w kolejnych dniach nie przebywał na izolacji. Wziął za to udział w spotkaniu z młodymi tenisistami i sesji dla "L’Equipe".



Serb znalazł się w tarapatach. Trafił do ośrodka dla imigrantów w Melbourne i zaczął dociekać swoich praw. Złożył apelację, która została rozpatrzona przez sąd w Melbourne. W poniedziałkowy poranek zapadła decyzja korzystna dla tenisisty . Djoković miał z powrotem otrzymać paszport.

Co dalej z Djokoviciem? Wszystko w rękach ministra ds. imigracji

To nie zamyka jednak sprawy. Ostatnie słowo należy do australijskiego ministra do spraw imigracji. Alex Hawke - mimo dzisiejszego wyroku sądu - może skorzystać ze swoich uprawnień i ponownie anulować wizę "Djoko", a także nakazać deportację 34-latka.

