Nowe informacje ws. śmierci 23-letniego tenisisty w Sopocie. Tak tłumaczył się sprawca

Do ogromnej tragedii doszło na peronie dworca w Sopocie w sobotę 17 sierpnia w godzinach porannych, a dokładniej około godziny 5:30. 23-letni Jakub Siemiątkowski , członek Polskiej Ligi Tenisa i reprezentant Teamu Lufa w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo PLT dla Amatorów w sezonie 2024, dzień wcześniej spędził wieczór z przyjaciółmi i choć do domu mieli wrócić wspólnie, młody tenisista uparł się, że nie chce wracać taksówką i wybrał Szybką Kolej Miejską. Kiedy czekał na pociąg, 20-letni Maksymilian S. wepchnął sportowca pod nadjeżdżający pociąg Intercity.

Nie żyje Jakub Siemiątkowski. Sprawca został zatrzymany, tak tłumaczy się po popełnieniu przestępstwa

Nagranie z monitoringu z peronu i kabiny maszynisty pociągu pozwoliły na zatrzymanie sprawcy, a więc 20-letniego Maksymiliana S., któremu postawiono zarzut zabójstwa. W momencie zatrzymania młody mężczyzna - jak donoszą media - był pijany i agresywny . Miał mieć aż 1,8 promila we krwi, przyznał się także do zażywania narkotyków.

Jak donosi Pudelek, sprawca jest już po przesłuchaniu, podczas którego utrzymywał, że śmierć Jakuba Siemiątkowskiego była jedynie nieszczęśliwym wypadkiem, a nie świadomym działaniem z jego strony. Twierdzi on, że ofiara miała "sprowokować go niemiłym komentarzem", co doprowadziło do szarpaniny.