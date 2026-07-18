Nowe fakty ws. Mai Chwalińskiej. Menedżer ogłasza. Pod znakiem zapytania

Już rozmowa z czeskim szkoleniowcem pokazała, że team Mai Chwalińskiej miał twardy orzech do zgryzienia. Przypomnijmy, nasza zawodniczka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. To była sytuacja jak z najczarniejszego scenariusza, bo 24-latka miała już w górze piłkę meczową w starciu z Tajlandką Mananchaya Sawangkaew.

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Żal był niemiłosierny, bo na obłędnym poziomie Polka zagrała w pierwszym secie, ale w drugiej partii wszystko posypało się niczym domek z kart. Chwalińską łapały skurcze całego ciała, ale najgorsza okazała się kontuzja kostki. Początkowo niewiele wskazywało, że to będzie poważniejszy problem, lecz naznaczona już wieloma problemami ze zdrowiem zawodniczka najpierw musiała zrezygnować z turnieju w mieście Jassy w Rumunii. A w ostatnich dniach wycofano się z drugiego występu, na mączce w Hamburgu.

Piotr Szczypka, menedżer zawodniczki przyznaje, że to nie było najłatwiejsze posunięcie.

- Szala przychylała się na obie strony, bo Maja bardzo chciała zagrać w Hamburgu. Była też zaproszona szczególnie po wyniku na mączce w Paryżu plus chciała jeszcze na koniec zagrać na tej nawierzchni. Z drugiej strony sezon jeszcze będzie długi, a na sto procent jeszcze wszystko nie wróciło do równowagi - mówi Interii.

- Jest dużo lepiej i Maja czekała do samego końca, aż naradziła się z wszystkimi i podjęta decyzja wydaje się być najbardziej rozsądna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało bez komplikacji. Jeśli tak, to wyjedzie do Ameryki na kilka turniejów, a później przed nią jeszcze Azja - dodał właściciel klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

Skonfrontowany z wypowiedzią trenera Chwalińskiej, który dodał, że w sytuacji rezygnacji ze startu w Rumunii, usilny powrót na pojedynczy występ na mączce w Niemczech, przed sezonem na kortach twardych, nie dałby już tyle, co dwa turnieje, odparł:

- No tak. Trener Jaroslav jest bardzo dobrym strategiem, więc ja w pełni podpisuję się pod tymi słowami. Poza tym uważam, pomny licznych doświadczeń, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - stwierdził Szczypka.

Istotna zmienna dotyczy za to planu, który naświetlił trener Machovsky, a związany jest z kalendarzem najbliższych startów Chwalińskiej na "hardzie". Szkoleniowiec powiedział, że zaczynają w Toronto, następnie przenoszą się do Cincinnati, dalej do Monterrey, a wisienką na torcie będzie oczywiście wielkoszlemowy US Open.

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Tu pojawia się jednak jedno, bardzo istotne "ale", które słyszymy dopiero z ust Piotra Szczypki.

- Maja jest zgłoszona do tych wszystkich turniejów, ale powiem szczerze, że Monterrey stoi pod znakiem zapytania. Będzie to uzależnione od tego, jak zagra w dwóch pierwszych turniejach. Gdyby poszło jej bardzo dobrze, to wtedy można zrezygnować z Meksyku, aby lepiej się zregenerować i przygotować na US Open - wyjawił menedżer Chwalińskiej.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Na zdjęciu menadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka oraz nasza finalistka Rolanda Garrosa Pawel Wodzynski/East News / Anita Walczewska/East News East News





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport