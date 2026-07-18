Nowe fakty ws. Mai Chwalińskiej. Menedżer ogłasza. Pod znakiem zapytania
Kilka dni temu trener Mai Chwalińskiej Jaroslav Machovsky zdradził, że finalistka Roland Garros do gry po kontuzji odniesionej na Wimbledonie planuje wrócić wraz z początkiem sierpnia w Toronto. Teraz menedżer zawodniczki Piotr Szczypka w rozmowie z Interią m.in. precyzuje jeden bardzo ważny szczegół, który tyczy się harmonogramu startów finalistki Rolanda Garrosa. A oto szczegóły.
Już rozmowa z czeskim szkoleniowcem pokazała, że team Mai Chwalińskiej miał twardy orzech do zgryzienia. Przypomnijmy, nasza zawodniczka nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. To była sytuacja jak z najczarniejszego scenariusza, bo 24-latka miała już w górze piłkę meczową w starciu z Tajlandką Mananchaya Sawangkaew.
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Żal był niemiłosierny, bo na obłędnym poziomie Polka zagrała w pierwszym secie, ale w drugiej partii wszystko posypało się niczym domek z kart. Chwalińską łapały skurcze całego ciała, ale najgorsza okazała się kontuzja kostki. Początkowo niewiele wskazywało, że to będzie poważniejszy problem, lecz naznaczona już wieloma problemami ze zdrowiem zawodniczka najpierw musiała zrezygnować z turnieju w mieście Jassy w Rumunii. A w ostatnich dniach wycofano się z drugiego występu, na mączce w Hamburgu.
Piotr Szczypka, menedżer zawodniczki przyznaje, że to nie było najłatwiejsze posunięcie.
- Szala przychylała się na obie strony, bo Maja bardzo chciała zagrać w Hamburgu. Była też zaproszona szczególnie po wyniku na mączce w Paryżu plus chciała jeszcze na koniec zagrać na tej nawierzchni. Z drugiej strony sezon jeszcze będzie długi, a na sto procent jeszcze wszystko nie wróciło do równowagi - mówi Interii.
- Jest dużo lepiej i Maja czekała do samego końca, aż naradziła się z wszystkimi i podjęta decyzja wydaje się być najbardziej rozsądna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało bez komplikacji. Jeśli tak, to wyjedzie do Ameryki na kilka turniejów, a później przed nią jeszcze Azja - dodał właściciel klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.
Skonfrontowany z wypowiedzią trenera Chwalińskiej, który dodał, że w sytuacji rezygnacji ze startu w Rumunii, usilny powrót na pojedynczy występ na mączce w Niemczech, przed sezonem na kortach twardych, nie dałby już tyle, co dwa turnieje, odparł:
- No tak. Trener Jaroslav jest bardzo dobrym strategiem, więc ja w pełni podpisuję się pod tymi słowami. Poza tym uważam, pomny licznych doświadczeń, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - stwierdził Szczypka.
Istotna zmienna dotyczy za to planu, który naświetlił trener Machovsky, a związany jest z kalendarzem najbliższych startów Chwalińskiej na "hardzie". Szkoleniowiec powiedział, że zaczynają w Toronto, następnie przenoszą się do Cincinnati, dalej do Monterrey, a wisienką na torcie będzie oczywiście wielkoszlemowy US Open.
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Tu pojawia się jednak jedno, bardzo istotne "ale", które słyszymy dopiero z ust Piotra Szczypki.
- Maja jest zgłoszona do tych wszystkich turniejów, ale powiem szczerze, że Monterrey stoi pod znakiem zapytania. Będzie to uzależnione od tego, jak zagra w dwóch pierwszych turniejach. Gdyby poszło jej bardzo dobrze, to wtedy można zrezygnować z Meksyku, aby lepiej się zregenerować i przygotować na US Open - wyjawił menedżer Chwalińskiej.