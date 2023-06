Nowa para w świecie tenisa? W mediach aż huczy od plotek

Paula Badosa nie bierze udziału w tegorocznym turnieju Rolanda Garrosa. Hiszpanka na krótko przed turniejem wielkoszlemowym w Paryżu doznała poważnej kontuzji kręgosłupa, która na kilka tygodni wykluczyła ją z rywalizacji. Hiszpanka mimo to pojawiła się we Francji, by wspierać… Stefanosa Tsitsipasa. Wcześniej tenisiści jako zdjęcia profilowe na Spotify ustawili swoje wspólne zdjęcia. Media nie mają wątpliwości, że Hiszpanka i Grek są w związku.