Novak Djoković przyznał, że sezon 2023 był jednym z najlepszych w jego karierze (wypowiedź Serba jest dostępna poniżej). Wygrał Australian Open, Rolanda Garrosa, US Open i ATP Finals. Był o krok od skompletowania kalendarzowego Wielkiego Szlema, ale w finale Wimbledonu przegrał po pięciosetowej batalii z Carlosem Alcarazem.

Nie mam wyrzutów sumienia. Staram się patrzeć w przyszłość, a przegrana w finale wielkiego turnieju zawsze ma jakiś powód. Staram się wyciągać z tego wnioski, a doświadczenie porażki w finale Wielkiego Szlema motywuje mnie jeszcze bardziej. Przegrałem na Wimbledonie i od tamtej pory wygrałem wszystko oprócz meczu z Sinnerem w fazie grupowej w Turynie. Jeśli spojrzę wstecz na ten rok, mogę powiedzieć, że dobrze, że przegrałem z Alcarazem, ponieważ motywował mnie do końca sezonu

Novak Djoković: "w ostatnich 15 latach widziałem częściej Nadala i Federera niż rodziców"

- Z przyjaciółmi rozmawia się o wszystkim, o dobrych, złych rzeczach, sekretach... Nie sądzę, żebyś czuł się komfortowo, ujawniając to wszystko rywalom. W ciągu ostatnich 15 lat widziałem częściej Nadala i Federera niż moich rodziców. Oznacza to, że byli oni bardzo ważną częścią mojego życia i kariery. Mam niesamowity szacunek dla nich i rywalizacji, którą toczyliśmy przez tak długi czas. To była bardzo długa wspólna podróż, a kiedy wszyscy odwiesimy rakietę na kołek, spojrzymy na nią w bardziej zrelaksowany sposób - przyznał.