Zamieszania związanego z przylotem Novaka Djokovicia do Australii ciąg dalszy!

Po tym jak australijski minister ds. imigracji, Alex Hawke podjął decyzję o ponownym anulowaniu wizy Serba, w piątek sprawą tenisisty zajął się sąd.



Orzekł on, że do momentu wyjaśnienia całej sprawy Djoković nie zostanie deportowany. Miał jednak zostać ponownie przeniesiony do aresztu imigracyjnego .

Novak Djoković znów zatrzymany przez straż graniczną. Australian Open coraz bliżej

CNN poinformowało, że w sobotni poranek czasu australijskiego Djoković rzeczywiście został ponownie zatrzymany przez australijskie służby graniczne.



Oznacza to, że nawet jeśli Serb zdołałby ostatecznie wystąpić na Australian Open, jego przygotowania zostaną bardzo mocno zakłócone.

W sobotę i niedzielę Novak Djoković ma zostać przesłuchany, a następnie zapadnie decyzja w sprawie jego możliwej deportacji.