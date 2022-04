Novak Djoković znów podpadł! To się mogło skończyć źle

Serbski tenisista Novak Djoković mierzył się w niedzielnym finale turnieju ATP w Belgradzie z Rosjaninem Andriejem Rublowem, gdy doszło do niebezpiecznie wyglądającego incydentu.

Djoković recydywista? Na US Open źle się to skończyło

Całość uchwyciły kamery. Na powtórce widać, że Djoković odrzucił z pełną mocą przedmiot - obserwatorzy wskazywali, że była to rakieta - w stronę chłopca do podawania piłek. Ten w ostatniej chwili zdołał się uchylić.

W przypadku Djokovicia to nie pierwsza podobna historia. Najgorzej skończyła się dla niego ta z 2020 roku, kiedy to podczas US Open trafił piłką sędzię liniową. Ostatecznie doszło wówczas do dyskwalifikacji Serba.

Tym razem na szczęście skończyło się na strachu, bo ostatecznie nikomu krzywda się nie stała. W całej sytuacji było zresztą sporo przypadkowości.

Finał turnieju w Belgradzie Djoković ostatecznie przegrał - Rosjanin pokonał go 2-1 w setach.