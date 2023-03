Novak Djoković zatrzymany! Koniec niesamowitej passy

Daniił Miedwiediew wygraną w półfinale w Dubaju przerwał niesamowita passę 20 kolejnych zwycięstw Novaka Djokovicia. W czwartek w ćwierćfinale w Dubaju Djoković wyeliminował Huberta Hurkacza . Na siódmego na liście ATP Miedwiediewa sposobu nie potrafił jednak znaleźć. Spotkanie trwało godzinę i 35 minut. Djoković przegrał, chociaż w ostatnich czterech meczach przeciwko Miedwiediewowi to on był górą.

Rosyjski finał w Dubaju. Miedwiediew kontra Rublow

To oznacza, że w Dubaju dojdzie do rosyjskiego finału, bowiem przeciwnikiem Daniiła Miedwiediewa będzie Andriej Rublow. Zwyciężył on reprezentującego Niemcy Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (11-9).