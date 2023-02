Novak Djoković za wszelką cenę chce zagrać w USA

Novak Djoković stara się o specjalne pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych, by móc wziąć udział w dwóch wielkich marcowych turniejach – Indian Wells i Miami. W Stanach Zjednoczonych do 11 maja obowiązuje przepis na podstawie którego osoby niezaszczepione nie mogą przybywać do kraju.