Novak Djoković z rekordem, niesamowity wyczyn

Tenis

Novak Djoković po raz kolejny przeszedł do historii. Serb, awansując do finału turnieju ATP w Paryżu, zapewnił sobie pierwszej miejsce w rankingu tenisistów na koniec roku. To już siódmy raz, a tym samym wyprzedził Amerykanina Pete'a Samprasa, z którym do tej pory dzielił ten rekord.

