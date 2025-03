Novak Djoković wypada z drabinki Huberta Hurkacza. Bolesne 1:6 Serba na koniec

Hubert Hurkacz kontra Novak Djoković - taki pojedynek był możliwy w czwartej rundzie tegorocznej rywalizacji podczas ATP Masters 1000 w Indian Wells. Wiemy już jednak, że w Kalifornii do niego nie dojdzie. Wrocławianin zbliżył się do wykonania zadania, awansując do trzeciej fazy, ale ze zmaganiami pożegnał się za to Serb. Wielki mistrz przegrał w nocy z Boticiem van de Zandschulpem 2:6, 6:3, 1:6. Wielki mistrz był daleki od swojej optymalnej dyspozycji. To dla niego trzecia porażka z rzędu.