Novak Djoković wybuchł po meczu. Nagle zaczął krzyczeć na kibiców

Za nami kończące sezon turnieje ATP Finals i WTA Finals. To, że poznaliśmy już mistrza i mistrzynię nie oznacza jednak, że tenisiści do końca roku nie wyjdą już na kort. Na krótko po zakończeniu imprezy w Cancun panie poleciały bowiem do hiszpańskiej Sewilli, gdzie rozegrane zostały finały Billie Jean King Cup. Panowie natomiast po walce o mistrzowski tytuł w Turynie przenieśli się do Malagi, aby wziąć udział w finałach Pucharu Davisa.