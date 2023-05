Novak Djoković wściekł się na korcie w Rzymie. Publiczność nie wytrzymała

Djoković stracił nerwy w drugim secie

W Rzymie oczekują finału Djoković - Alcaraz

Kibice, organizatorzy, eksperci liczą na to, że w Rzymie Djoković dojdzie do finału, by bronić w nim tytułu w pojedynku z drugim w rankingu ATP nastoletnim Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ale do takiego meczu daleka droga. Serb o ćwierćfinał zagra ze zwycięzcą spotkania Marton Fucsovics (Węgry, 92. ATP) - Cameron Norrie (Wielka Brytania, 13. ATP).