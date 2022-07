Novak Djoković wierzy, że jednak zagra w Nowym Jorku? "Stawiam tam obiad, Nick!"

Podczas finału tegorocznego Wimbledonu nastąpiło oficjalne "pojednanie" między Novakiem Djokoviciem i Nickiem Kyrgiosem. Serb i Australijczyk w przeszłości nie mieli najlepszych relacji, a Kyrgios potrafił otwarcie atakować Djokovicia w mediach. Jednak na Wimbledonie wszystko to poszło w niepamięć.

Jeszcze przed finałem obaj dali światu do zrozumienia, że topór wojenny jest już zakopany i znaleźli w końcu wspólny język. Po tym, jak Djoković ostatecznie sięgnął po trofeum, w żartach zwrócił się do Australijczyka: "Nigdy nie myślałem, że będę miał o Tobie do powiedzienia tyle miłych rzeczy".

Wspólne wyjście na miasto Djokovicia i Kyrgiosa nastąpi na US Open?

Obaj panowie mieli się nawet wspólnie udać do restauracji, ale najwyraźniej w Londynie do tego nie doszło. Co zresztą wypomniał Kyrgios Novakowi we wpisie na Instagramie.

Kiedy Djoković pożegnał się z Wimbledonem, pisząc "Do następnego razu!", Kyrgios wkroczył do akcji i bezceremonialnie zagadnął Serba: "A gdzie jest mój obiad!!!"

Nole odpowiedział Australijczykowi w dość ciekawy sposób. Zasugerował bowiem, że wciąż liczy na to, że będzie możliwy jego wylot do Stanów Zjednoczonych i występ na US Open. "Przepraszam kolego, obdzwoniłem wszystkie restauracje w Londynie w niedzielę wieczorem i nie było wolnych stolików. Ale stawiam obiad w Nowym Jorku!" - zapowiadział Serb.

Problem w tym, że Djoković nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Do tej pory wydawało się, że z tego powodu nie będzie mógł wystąpić na US Open, podobnie, jak to było w przypadku Australian Open. Ostatnio pojawił się jednak apele, by dla Djokovicia zrobić wyjątek. Pisaliśmy o tym tutaj: Novak Djoković zagra w US Open?

