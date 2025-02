Novak Djoković szczery do bólu. Powiedział, co sądzi o Carlosie Alcarazie

Novak Djoković w styczniu doznał kontuzji uda, przez którą zmuszony był zrezygnować z walki o końcowe trofeum na Australian Open . I choć do rywalizacji miał wrócić dopiero w maju, ogłosił teraz, że planuje wystartować w nadchodzącym Qatar Open . Jeszcze przed powrotem na kort legendarny tenisista zgodził się na kilka wywiadów, w tym m.in., na dłuższą rozmowę z portalem Vijesti.

Novak Djoković zachwycony Carlosem Alcarazem. "Wyróżnia się"

Podczas tej rozmowy otrzymał on pytanie o nowych "ambasadorów" męskiego tenisa - Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza . To właśnie Włoch i Hiszpan wyrastają bowiem na nowych liderów tej dyscypliny. Serb przyznał wprost, że jego zdaniem większe szanse na zostanie "twarzą" męskiego tenisa ma "Carlitos".

"Nadal, Federer i ja, a także Murray, którego muszę wymienić, naprawdę zdominowaliśmy męski tenis w ciągu ostatnich 15-20 lat i podnieśliśmy standard, i to bardzo wysoko, nie tylko pod względem wyników, ale także pod względem wszystkich innych aspektów i oczekiwań, które mistrz i numer jeden na świecie powinien nieść, jak powinien się prezentować, jak powinien odgrywać rolę ambasadora sportu, lidera sportu. Jeśli chodzi o charyzmę, Alcaraz wyróżnia się jako ktoś, kto wyróżnia się nie tylko swoją grą, wybitnymi osiągnięciami i wynikami jak na tak młody wiek, ale także jako ktoś bardzo charyzmatyczny, jako uczciwy i życzliwy dla wszystkich gracz. A kiedy przegrywa, robi to z uśmiechem, co jest naprawdę imponujące w przypadku tak młodego człowieka, który nie ma dużego doświadczenia. Zachowuje się, jakby był w trasie od 10 lat lub dłużej" - ocenił Serb.