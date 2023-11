Novak Djokovic sprawił kibicowi nietypowy prezent. Bezcenna reakcja

Djokovic po początkowych problemach wygrał pierwszego seta 7:6, co umożliwiła mu znakomita obrona i cierpliwość. Duńczyk znakomicie rozpoczął drugą partię i wygrywał 2:0 w gemach. W jego grze widać było determinację i skupienie, które zaskoczyło nieco Djokovicia. Serb wyrównał stan seta i doprowadził do tie breaka. Tym razem popełniał mnóstwo zaskakujących błędów i Rune wygrał go aż 7:1. Podobnie jak w każdym poprzednim pojedynku z 36-latkiem nie dał się pokonać 2:0.