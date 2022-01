"Djoko", który nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 pierwotnie uzyskał zgodę na wjazd do Australii jako tzw. "wyjątek medyczny", lecz po przylocie na miejsce została ona anulowana. Gwiazdor stoczył długą batalię z tamtejszym rządem, ale ostatecznie nie zdołał wywalczyć zmiany decyzji i musiał wrócić do ojczyzny.

Novak Djoković pogratulował triumfatorom Australian Open

Pod jego nieobecność w finale niesamowity spektakl zapewnili kibicom w finale Rafael Nadal i Daniił Miedwiediew. Rosjanin prowadził już 2:0 w setach, lecz ostatecznie, po pięciosetowym boju uznać musiał wyższość rywala, który zaliczył prawdopodobnie jeden z najbardziej spektakularnych comebacków w historii tego sportu.



Djoković śledził jednak wydarzenia na Antypodach, choć - zgodnie z deklaracją - do momentu zakończenia turnieju nie zabierał publicznie głosu. Zrobił to tuż po tym, gdy dobiegł końca finał turnieju mężczyzn. W specjalnym wpisie w sieciach społecznościowych pogratulował zarówno Nadalowi, jak i zwyciężczyni turnieju kobiet - Ashleigh Barty.



- Gratulacje dla Rafaela Nadala za 21. tytuł wielkoszlemowy. Duch walki imponujący jak zawsze, co tym razem dało świetny rezultat - napisał, dodając "Enhorabuena", co po hiszpańsku jest wyrazem uznania.



- Daniił Miedwiediew grał z wielką pasją i determinacją, dając z siebie wszystko - podkreślił, honorując należycie również finalistę.

