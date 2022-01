Od początku tygodnia media komentują sprawę Novaka Djokovicia, który początkowo został sklasyfikowany jako "wyjątek medyczny" i pomimo domniemanego braku szczepienia, został wpuszczony do Australii. Wraz z pozytywną informacją, Serb ogłosił, że zmierza na Australian Open.

Odstępstwo od zasad w obliczu pandemii koronawirusa oraz dosyć surowych restrykcji w tym kraju wzbudziło spore kontrowersje.

Niedługo potem okazało się, że Djoković nie został jednak wpuszczony do Australii, a jego wiza została anulowana. Aktualnie przynajmniej do poniedziałku będzie trwał w niepewności. Do tego czasu odroczono jego apelację w sprawie deportacji z Australii.

Kibice bronią Djokovicia

Okazuje się, że słynny tenisista został skierowany do domu dla uchodźców. Park Hotel nie kojarzy się w Australii pozytywnie. W dodatku przed budynkiem pojawiła się grupa protestujących osób.

Park Hotel nie cieszy się dobrą sławą. "The Guardian" w ubiegłym roku opisał przetrzymywanie tam uchodźców w złych warunkach.

W sieci można też znaleźć wpisy oraz artykuły, które traktują o wyżywieniu w tym miejscu. Na zdjęciach widać między innymi larwy oraz spleśniały chleb. Obrzydliwe fotografie zostały opublikowane między innymi na Twitterze.

