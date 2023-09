Novak Djoković się nie zatrzymuje, pobił rekord Federera. Co za wyczyn

Novak Djoković kolejny raz udowodnił, że turnieje wielkoszlemowe są dla niego areną do prezentowania swojej wyśmienitej formy. Serbski tenisista gładko, bo w trzech setach rozprawił się z reprezentantem gospodarzy, Taylorem Fritzem i awansował do półfinału US Open. Jeden z najwybitniejszych graczy w historii tej dyscypliny pobił wyjątkowy rekord, należący wcześniej do Rogera Federera.