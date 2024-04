Novak Djoković rozważa zaskakującą decyzję. "Mogę sobie na to pozwolić"

Novak Djoković to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w historii tenisa. Serb na swoim koncie ma już 24 tytuły wielkoszlemowe i w porównaniu do kolegów po fachu, w którymi przez ostatnie kilkanaście lat rywalizował na korcie, ani myśli o zakończeniu kariery. Co więcej, utytułowany sportowiec wciąż jest w stanie odnosić ogromne sukcesy, a dzięki występom na naprawdę wysokim poziomie utrzymuje się na pozycji lidera w rankingu ATP. Drugi w tym zestawieniu Jannik Sinner traci do niego ponad 1000 punktów.

Reklama