Novak Djoković rozpoczął zmagania w Rzymie od zwycięstwa nad reprezentantem Francji Corentinem Moutetem. Utytułowany Serb wygrał mecz 6:3, 6:1 i zapewnił sobie awans do trzeciej rundy imprezy we Włoszech. Po spotkaniu "Nole" podszedł do kibiców i zaczął rozdawać autografy. W pewnym momencie niespodziewanie został trafiony ciężką butelką w głowę. Po tym incydencie 36-latek wysłał krótką wiadomość do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.