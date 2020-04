Słynny tenisista Novak Djoković jest przeciwny ewentualnemu obowiązkowi szczepienia na Covid-19. - Nie chciałbym być zmuszany do szczepionki, aby móc podróżować - powiedział Serb. Pandemia koronawirusa wstrzymała rywalizację na kortach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Novak Djoković nie nudzi się w izolacji. Gra w tenisa... patelnią. Wideo INTERIA.TV

Wielu ekspertów stwierdziło, że szczepionka raczej nie będzie gotowa w 2020 roku. Była francuska tenisistka Amelie Mauresmo powiedziała natomiast niedawno, że jej zdaniem bez szczepionki tenis, który jest globalnym sportem, nie ma szans na powrót.

Reklama

"Osobiście jestem przeciwny szczepieniom. Nie chciałbym być zmuszany do szczepionki, aby móc podróżować" - powiedział Djoković podczas internetowej rozmowy z innymi serbskimi sportowcami.



"Nie wiem, co zrobię, jeśli szczepionka będzie obowiązkowa. Mam swoje przemyślenia na ten temat i nie wiem, czy ulegną one zmianie" - dodał.



Cykl turniejów ATP jest na razie przerwany do 13 lipca.

Zdjęcie Novak Djoković / AFP