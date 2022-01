Z powodu niejasności w związku ze statusem wizowym numeru jeden męskiego tenisa, losowanie drabinki imprezy zostało przesunięto o godzinę i 15 minut.

Gdy do niego doszło to Djoković, który jest rozstawiony z numerem pierwszym, trafił na rodaka Kecmanovicia.



"Nole" to rekordzista pod względem wygranych w Australian Open. Triumfował już dziewięć razy, w tym wygrywając trzy ostatnie edycje.





Tenis. Australian Open. Problemy Novaka Djokovicia

W tym roku powstał jednak problem z jego wjazdem do kraju z powodu braku szczepienia. Zawodnik miał otrzymał tzw. wyjątek medyczny, który umożliwiał mu start, ale zaraz po przylocie do Melbourne został zatrzymany, odebrano mu wizę i umieszczono w hotelu dla imigrantów.



W poniedziałek sąd zdecydował jednak o wypuszczeniu tenisisty do kraju i ten mógł zacząć trenować.



Tegoroczny Australian Open odbędzie się w dniach 17-30 stycznia.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sprawa Novaka Djokovicia. Tomasz Lorek komentuje. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Czytaj także: Djoković zmieszany z błotem w australijskiej telewizji