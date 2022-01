"Djoko" walczył o anulowanie decyzji ministra ds. imigracji, który wykorzystał swoje uprawnienia i samodzielną decyzją anulował jego wizę. Sąd nie przychylił się jednak do stanowiska Serba i jego prawników. W niedzielę, tuż przed godziną 8:00 polskiego czasu zdecydował, że tenisista musi opuścić kraj.

Novak Djoković poza Australian Open. To on go zastąpi?

Djoković był "jedynką" Australian Open, czyli najwyżej rozstawionym zawodnikiem. Jego pierwszym rywalem miał być rodak, Miomir Kecmanović, a spotkanie odbyć miało się już w poniedziałek. Wobec faktu, że 34-latek nie będzie mógł zagrać, organizatorzy wielkoszlemowego turnieju znaleźć muszą dla niego zastępstwo.



Wszystko wskazuje na to, że będzie nim 150. w rankingu ATP Salvatore Caruso. 29-letni Włoch odpadł w trzeciej rundzie kwalifikacji do AO, przegrywając z Japończykiem, Taro Danielem 4:6, 3:6.



Caruso najwyżej notowany w rankingu (na 76. pozycji) był w 2020 roku. W Australian Open najwyżej dotarł do drugiej rundy. Miało to miejsce w ubiegłym roku. Nigdy nie wygrał turnieju, raz grał w finale (debla podczas imprezy ATP 500 w Rio de Janeiro w 2020 roku).