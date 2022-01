Serb do końca walczył o to, by decyzja o anulowaniu jego wizy została oddalona, a on sam zyskał ostatecznie prawo gry w Australian Open. Tak się jednak nie stało - Sąd Federalny uznał decyzję ministra ds. imigracji za właściwą, a tenisista musiał opuścić kraj, co uczynił tuż po godzinie 12:30 polskiego czasu.

Novak Djoković będzie musiał zapłacić

Djoković wsiadł na pokład samolotu na lotnisku w Melbourne.

Na tym jednak nie koniec, bowiem musi również pokryć koszty sądowe - jak piszą media z Antypodów to kwota około 500 tysięcy dolarów. To więcej, niż wynosi premia za dotarcie do czwartej rundy Australian Open (300 tysięcy) i nieco mniej, niż nagroda za awans do czołowej ósemki (600).



Sprawa "Djoko" rozgrzała cały, nie tylko tenisowy świat. Po tym, jak sąd podtrzymał w mocy decyzję ministra o anulowanu wizy, głos zabrał m.in. prezydent Serbii, który stwierdził, że najlepszy tenisista świata przez 11 dni był "nękany".