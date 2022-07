Novak Djoković pokazał wielkie serce. Ojciec 19-latka zaskoczył wyznaniem

Novak Djoković, świeżo upieczony mistrz Wimbledonu, znów udowodnił, że nie ma żadnego problemu z tym, by finansowo wspierać tych, którzy tego potrzebują. Światowe media obiegły wyznania ojca 19-letniego serbskiego tenisisty Hamada Medjedovicia, który oświadczył, że 21-krotny triumfator tuniejów wielkoszlemowych zdecydował się pomagać finansowo rodzinie zawodnika. Tak, by mógł on w spokoju rozwijać swój talent.

Novak Djoković o 19-latku: Kiedyś to on pomoże innym

Zgodnie z tym, co powiedział mediom Eldin Medjedović, ojciec młodego tenisisty, Djoković zadeklarował, że pokryje wszelkie koszty konieczne do dalszego rozwoju tenisowej kariery 19-latka. Stara się też utrzymywać z nim przyjacielskie relacje, proponuje np. wspólną grę w koszykówkę.

Kiedy w lipcu Djoković rywalizował na Wimbledonie, Medjedović wygrał swój pierwszy turniej rangi Challenger. Starszy kolega, mimo zaaferowania wielkoszlemową rywalizacją, znalazł wówczas czas, by mu osobiście pogratulować.

Ostatnio Medjedović awansował na najwyższą dotąd pozycję w rankingu ATP - na 259. pozycję.

Jak wyznał ojciec tenisisty, Djoković powiedział mu tak: "Jak Hamad osiągnie sukces, to w przyszłości on będzie mógł pomagać jakiemuś innemu zawodnikowi u progu kariery".

