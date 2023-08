Novak Djoković pokazał moc. Serb zarobił grube miliony

Za nami turnieje panów i pań w Cincinnati. Dla zawodników jest to znakomita możliwość sprawdzenia swoich sił na tle rywali przed ostatnim w sezonie turniejem wielkoszlemowym US Open. Na liście zgłoszonych do rywalizacji w Cincinnati tenisistów nie zabrakło sportowca, który od wielu już lat zaliczany jest do grona najbardziej utytułowanych tenisistów świata. Mowa tu o Novaku Djokoviciu .