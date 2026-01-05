22 maja przypadną 39. urodziny Novaka Djokovicia. Mimo upływu lat, Serb nadal znajduje się w ścisłej czołówce światowego tenisa i wciąż wierzy w sięganie po najważniejsze trofea, mimo że ostatnio coraz trudniej nawiązać mu walkę w bezpośrednich starciach z Carlosem Alcarazem czy Jannikiem Sinnerem. W poprzednim sezonie zawodnik pochodzący z Belgradu dokonał jednak bardzo wartościowej rzeczy - dotarł do półfinałów we wszystkich wielkoszlemowych imprezach, co w męskich rozgrywkach udało się jedynie Włochowi.

W nowej kampanii były lider rankingu ATP znów zamierza przekraczać kolejne granice i udowadniać, że wiek to tylko liczba. W tym tygodniu mistrz olimpijski z Paryża nie uczestniczy w żadnych zmaganiach, ale już za kilka dni zobaczymy go w Adelajdzie, gdzie zostanie rozstawiony z "1". Tam powalczy o swój 102. tytuł w głównym cyklu.

Turniej rangi "250" będzie jedynym sprawdzianem formy dla Djokovicia przed startującym niebawem Australian Open. Nole sprawił jednak, że już na kilka dni przed jego pierwszym występem w 2026 roku zrobiło się głośno o Serbie. Wszystko za sprawą komunikatu, który 38-latek opublikował w swoich mediach społecznościowych.

Koniec pewnego rozdziału u Djokovicia. Serb oficjalnie ogłosił

W niedzielę o godz. 21:40 na koncie Novaka na platformie X pojawiło się długie oświadczenie zawodnika pochodzącego z Belgradu. Wielki mistrz poinformował, że rezygnuje z działalności na rzecz Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów. Ta decyzja budzi pewne zaskoczenie, bowiem Nole założył tę organizację sześć lat temu wspólnie z Vaskiem Pospisilem. "Po dokładnym namyśle zdecydowałem się całkowicie wycofać z PTPA. Decyzja ta jest wynikiem narastających obaw dotyczących przejrzystości, zarządzania oraz sposobu, w jaki mój głos i wizerunek były wykorzystywane" - przekazał Djoković.

Stowarzyszenie powstało z myślą o dbanie interesów tenisistek i tenisistów. Serb wyraźnie nie był zadowolony z aktualnego sposobu funkcjonowania PTPA. "Moje wartości i podejście nie są już zgodne z obecnym kierunkiem, w jakim zmierza ta organizacja" - wspomniał Novak. Dodał również, że nadal będzie się koncentrować na tenisie, rodzinie oraz wkładzie na rzecz rozwoju tego sportu, ale według zasad, które wyznaje.

Rozwiń

W ten sposób zakończył się pewien rozdział w karierze Djokovicia. Zobaczymy, jak Serb poradzi sobie w nowej kampanii rozgrywek. Już niebawem pierwsza weryfikacja tegorocznej formy 38-latka. Główny punkt tej części sezonu, czyli Australian Open, startuje 18 stycznia.

Novak Djokovic - Lorenzo Musetti. Skrót meczu Polsat Sport

Novak Djoković Patrick HAMILTON AFP

Novak Djokovic TIZIANA FABI/AFP AFP

Novak Djoković Patrick HAMILTON AFP