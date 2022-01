Sąd Federalny negatywnie rozpatrzył zażalenie Djokovica od decyzji ministra ds. imigracji, który anulował jego wizę i nakazał tym samym opuszczenie kraju (oraz pokrycie kosztów sądowych). Serb musi to zrobić możliwie szybko.

Novak Djoković opuszcza Australię. Oto szczegóły

"The Sydney Morning Herald" donosi, że "Djoko" odleci już o 22:30 miejscowego czasu (12:30 polskieg) samolotem linii Emirates do Dubaju.



Mimo, iż sprawa wykluczenia go z Australian Open jest już przesądzona, komentarze w niej nie milkną. Mocny jest głos prezydenta Serbii, Aleksandara Vucicia, który wprost zarzucił prokuratorowi kłamstwo. "Proces sądowy był pozbawiony sensu" - grzmiał.