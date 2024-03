Novak Djokovic ogłosił sensacyjną nowinę. Klamka zapadła, Serb powiedział "dość"

Z Indian Wells Novak Djoković pożegnał się już na etapie 1/16 finału, co spotęgowało dodatkowo plotki na temat powodów gorszej w ostatnich miesiącach dyspozycji lidera rankingu ATP. Serb ma coraz większe problemy z regularnością, co wreszcie zmusiło go do podjęcia konkretnych kroków. W środę rano 36-latek ogłosił decyzję, która wstrząsnęła światem tenisa. Djoković postanowił powiedzieć "dość" i zakończył współpracę z trenerem Goranem Ivaniseviciem.