Tamten pojedynek zapoczątkował niekorzystną serię z perspektywy Serba. Novak żegnał się na "dzień dobry" z turniejami w Monte Carlo i Madrycie, do tego wycofał się z rozgrywek w Rzymie. Ostatnio pojawiła się informacja, że podobnie jak w zeszłym sezonie, Nole otrzymał dziką kartę do zmagań rangi "250" w Genewie. W ten sposób będzie chciał jak najlepiej przygotować się do walki o 25. wielkoszlemowy tytuł i przejście do historii, jako absolutny rekordzista pod względem trofeów w singlu w najważniejszych imprezach w tenisowym kalendarzu.

