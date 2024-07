Novak Djoković ogłasza przed igrzyskami. "Moja kariera dobiega końca"

Djoković nie miał nigdy szczęścia na igrzyskach. Zdobył brązowy medal w Pekinie, a potem dwukrotnie był czwartym zawodnikiem - w Londynie i w Tokio. Wciąż myśli o złotym medalu, który z pewnością byłby pięknym ukoronowaniem jego wieloletniej miłości do tenisa.

Novak Djoković zakończy karierę? Jest pewien

Novak Djoković o rezygnacji Sinnera

"Przede wszystkim w tym roku rozegrał wiele meczów na bardzo wysokim poziomie, a przy tym jest bardzo młody. Będzie mógł znacznie poprawić się fizycznie. Rozumiem jego decyzję o nieuczestnictwie w igrzyskach. Jeśli nie jest na 100% sprawny, to słuszne, także z szacunku dla swojego kraju, aby pozostał w domu. Mam nadzieję, że wróci do zdrowia tak szybko, jak to możliwe" - przekazał Serb.