Novak Djoković o krok od kolejnego rekordu. Wystarczy jeszcze jedna wygrana

Tenis. Carlos Alcaraz musi nad tym popracować

"To był niesamowity punkt. Nie mogę powiedzieć, że mógłbym rozegrać go lepiej, ale i tak go przegrałem. To było dla mnie frustrujące, mimo iż grałem najlepiej, jak mogłem, i tak to nic nie dało. Juan Carlos (Ferrero, trener Hiszpana - przyp. red.) przekazywał mi, żebym pozostał silny mentalnie i chciałem to zrobić, ale nie mogłem. Jest to coś nad czym muszę pracować" - przyznał Alcaraz.