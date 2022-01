Decyzję o anulowaniu wizy podjął minister ds. imigracji, Alex Hawke. Nie oznacza to jednak, że sprawa "Djoko" została zakończona - wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że jego losy będą się ważyć aż do ostatnich godzin przed startem Australian Open.

Novak Djoković znów trafi do aresztu imigracyjnego

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Tomasz Świątek dla Interii: Współpraca z Tomaszem Wiktorowskim na razie do marca. Wideo INTERIA.TV

Późnym wieczorem australijskiego czasu (około południa czasu polskiego) doszło do kolejnych wiążących ustaleń, tym razem - przed sądem. Ten orzekł, że do momentu wyjaśnienia całej sprawy Djoković nie zostanie deportowany.



W sobotni poranek gwiazdor ma jednak zostać ponownie przeniesiony do aresztu imigracyjnego. To oznacza, że jego przygotowania do występu w Australian Open (jeżeli w ogóle do takowego dojdzie) zostaną bardzo mocno zakłócone. Prawnicy Serba starali się wywalczyć zwolnienie z przymusowej izolacji, lecz bezskutecznie.



AO rozpoczyna się już w poniedziałek.