Novak Djoković nie zagra w US Open? Póki co nie może wjechać do Stanów

Oprac.: Tomasz Czernich Tenis

Novak Djoković na początku 2022 roku skradł nagłówki mediów na niemal całym świecie. Powodem było zamieszanie, związane z jego uczestnictwem w Australian Open. Ostatecznie, z powodu braku szczepienia przeciwko koronawirusowi nie dopuszczono go do startu i zmuszono do opuszczenia Antypodów. W rozmowie z mediami Serb przyznał, że są niewielkie szanse na to, by mógł wziąć udział w innej, wielkoszlemowej imprezie - US Open.

Zdjęcie Novak Djoković / AFP ADRIAN DENNIS / AFP