Novak Djoković nie zagra w dwóch wielkich turniejach

Serbski tenisista świadomie nie przyjął szczepionki przeciw Covid-19. - Rozumiem, że na świecie robimy wszystko, żeby poradzić sobie z wirusem. Ale zawsze popierałem wolność wyboru tego, co przyjmuje nasz organizm - tłumaczył się przed rokiem.

Z powodu braku szczepień nie wziął udziału w ubiegłorocznym Australian Open. Nie wystąpił także w US Open i w serii wiosennych i letnich amerykańskich turniejów ATP.

Kibice bez obowiązkowego certyfikatu?

Zanosi się na to, że Djokovicia ominą również tegoroczne turnieje rangi Masters 1000 w Miami i Indian Wells. We wtorek Administracja Bezpieczeństwa Transportu w USA przedłużyła tzw. mandat szczepień dla gości z zagranicy do 10 kwietnia.