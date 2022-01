Novak Djoković nie zagra także we French Open? Jasne wytyczne

Michał Przybycień Tenis

ATP rozwiało wątpliwości co do występu niezaszczepionych tenisistów w kolejnym turnieju wielkoszlemowym, którym będzie Roland Garros. Organizacja odpowiadająca za męskie rozgrywki wysłała maile do zawodników, w których napisała wprost, że niezaszczepieni tenisiści nie będą mogli wystąpić we Francji.

Zdjęcie Wygląda na to, że Novak Djoković nie będzie mógł wystąpić także w Rolandzie Garrosie / MIKE FREY/AFP/East News / East News