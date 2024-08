Na krótko przed rozpoczęciem US Open w mediach pojawiła się informacja o problemach Jannika Sinnera. W marcu u Włocha miano dwukrotnie wykryć obecność zakazanej substancji, jednak lider turnieju ATP po kilku miesiącach został on oczyszczony z zarzutów. Co ciekawe, sytuację utrzymywano w sekrecie aż do momentu rozwiązania sprawy. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Novak Djoković. Legendarny tenisista nie przebierał w słowach.